Pierre-Luc Lafontaine: un film sur le culte du corps chez l’homme

MONTRÉAL | Comédien, mais aussi réalisateur, Pierre-Luc Lafontaine travaille présentement sur un projet de long métrage de fiction qui portera sur l’obsession du corps chez les hommes.

«On parle beaucoup de l’aspect féminin, mais je trouvais pertinent de m’intéresser au culturisme, à la culture du muscle et du "bodybuilding" chez les hommes, qui crée énormément de souffrances et de problèmes mentaux. On parle souvent du corps féminin comme étant trop mince, mais, bizarrement, on ne semble pas trop juger les hommes qui doivent être sur les stéroïdes et les hormones pour garder un corps musculaire, génétiquement pas fait pour être aussi gros.»

Le créateur écrit et réalisera son film, et une maison de production est déjà rattachée au projet, mais Pierre-Luc, qu’on peut actuellement voir au cinéma dans Une manière de vivre, refuse d’en dire plus pour l’instant.