Quand l’angoisse gruge ta vie

J’ai commencé à faire des crises d’angoisse il y a deux ans. Ç’a commencé lentement par de petites poussées, mais c’est devenu de plus en plus obsédant avec le temps. Je n’ai pas envie de consommer de médicaments pour me soigner, mais on m’a conseillé de m’adonner au yoga pour régler mon problème. Croyez-vous que cela serait suffisant ? J’ai pour mon dire que si je me calme le corps, le mental va suivre.

Anonyme

Je suis loin d’être aussi certaine que vous de la capacité seule de l’exercice du yoga pour calmer les crises d’angoisse, même si je crois que sa pratique serait sans nul doute un bon supplément à une thérapie. L’angoisse est quelque chose d’insidieux, et si on la laisse s’installer en soi, on aura du mal à s’en débarrasser ensuite. Comme les crises d’angoisse peuvent avoir des causes multiples issues de facteurs d’ordre biologique, psychologique, autant que génétique ou encore cardiorespiratoire, je vous conseille de consulter sans délai.