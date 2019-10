Report de l’Halloween: Québec s’en remet aux parents

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s’en remet au jugement des parents afin de décider s’ils laissent leurs enfants aller collecter les bonbons à l’Halloween, alors que plusieurs villes ont choisi de reporter la fête de l’épouvante en raison des fortes intempéries attendues.

«C’est une décision de chacune des villes et, au-delà, il y a une décision familiale et les parents font le choix ou non de laisser leurs enfants aller collecter les bonbons aux portes, donc je m’en remets au jugement des parents et au jugement des municipalités», a indiqué la vice-première ministre en point de presse jeudi.

Que l’Halloween se tienne jeudi ou vendredi soir, les forces policières seront prêtes à assurer la sécurité des bambins, a fait savoir la vice-première ministre en point de presse jeudi.

«On a fait les vérifications et, que ce soit des villes qui disposent de leurs propres corps de police municipaux ou celles qui sont desservies par la SQ, on est prêts à intervenir dans tous les cas si c’est aujourd’hui ou demain», a expliqué Geneviève Guilbault.

Pour la députée libérale Marie Montpetit, il s’agit avant tout d’un enjeu de sécurité. «Si ç’a été fait pour des questions de sécurité, c’est certainement une bonne décision», a-t-elle indiqué.

Photo Simon Clark

Le péquiste Sylvain Gaudreault s’est étonné de l’importance que prenait ce débat, en ajoutant qu’il revient avant tout aux parents de décider s’ils laisseront leurs enfants aller à la chasse aux friandises.

Photo Simon Clark

«Je ne pense pas que ce soit aux élus municipaux de décider à la place des parents», a-t-il soutenu.

Plusieurs villes, dont Montréal, Longueuil, Sainte-Julie et Trois-Rivières, ont décidé mercredi de reporter la célébration de l'Halloween en raison des fortes intempéries attendues le jeudi 31 octobre.