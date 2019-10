Sylvain Marcel n’imitera pas la voix rauque de René Angélil dans le film sur Céline Dion

Dès le début du tournage de La vraie vie d’Aline Dieu, la réalisatrice et actrice principale du film sur Céline Dion, Valérie Lemercier, a demandé à Sylvain Marcel de cesser de trafiquer sa voix pour qu'elle ressemble à celle du regretté René Angélil.

«Elle m’a dit: "Non, ne fais pas ça. Si tu fais une imitation, je devrai en faire une aussi"», a confié l’acteur dans le plus récent épisode du balado Devine qui vient souper? à QUB radio.

À la table de Sophie Durocher et de Richard Martineau, chez qui il était invité à souper aux côtés de l’animateur et auteur Josélito Michaud, Sylvain Marcel ne s’est pas fait prier pour dévoiler quelques détails sur le film librement inspiré de la célèbre chanteuse québécoise.

«J’ai sa lenteur», a-t-il pu confirmer quant au débit distinctif du célèbre imprésario.

Une comédie et une histoire d’amour

S’il cherchait le fond de parodie au fil de ses premières lectures du scénario, Sylvain Marcel s’est vite réjoui de l’angle relationnel et amoureux abordé par la réalisatrice du long métrage. «On dénigre beaucoup (Céline Dion) au Québec, mais en France, c’est une mégastar», a-t-il indiqué, après avoir lui-même réalisé le caractère sacré du duo outremer.

Les cinéphiles devront s’attendre à des moments à la fois tendres et drôles avec des personnages non pas identiques, mais «qui ressemblent énormément évidemment» à Céline Dion et à René Angélil. Ceux-ci seront d’ailleurs renommés Aline Dieu et Guy-Claude Camard pour le grand écran. «Valérie Lemercier joue Céline Dion à tous les âges, de la naissance jusqu’à 50 ans. [...] Des fois, je dois jouer avec elle; il y a un "green screen" et je la regarde à la hauteur des seins parce qu’elle a 12 ans. Après, ils la réduisent», a expliqué l’acteur.

Lorsque Josélito Michaud demande ce qu’est concrètement le sujet du film, Sylvain Marcel s’exclame clairement: «Ce sont deux amoureux qui ont conquis la planète entière. C’est ça, l’histoire du film.»

Coproduit par la compagnie montréalaise Caramel Films, le film La vraie vie d’Aline Dieu est attendu en salle pour l'automne 2020.