« Thriller » week-end!

Dès aujourd’hui, Montréal se transforme en véritable vidéoclip de Thriller et laisse place aux sorties les plus terrifiantes. D’abord, à l’expérience Malefycia, les créatures maléfiques sortiront de leur cachette et vous garantissent des sensations fortes! Puis, au Motel Barbara Inn, où tous les excès sont permis, voyagez dans le temps, au plus gros party disco en ville. Finalement, faites frissonner vos papilles au rendez-vous gastronomique le plus couru : MTL à Table.

MANGER : La gastronomie montréalaise à l’honneur

Photo courtoisie

Demain, mon festival gastronomique préféré de l’année est de retour! À MTL à Table, mes papilles dansent et mes sens s’excitent! Cet événement, qui met en lumière la gastronomie montréalaise, nous permet de découvrir plus de 150 restaurants à travers la ville, dans un format table d’hôte à prix d’ami, soient 23, 33 ou 43 dollars et 17 dollars pour la formule brunch. C’est donc dès demain, que les gourmands montréalais pourront se régaler de trois services dans plusieurs établissements bien cotés! Parmi ceux-ci, on peut compter La Société et ses plats de type bistro d’inspiration française, Le Restaurant Miel du chef-vedette Hakim Chajar, Ikanos et sa fine cuisine grecque, Impasto du chef italien Stefano Faita, Kitchen Galerie du chef célèbre Mathieu Bourdages ou encore le Foxy des populaires propriétaires du Olive & Gourmando, Leigh Roper et Vincent Russel. D’ailleurs, pour cette huitième édition, quelques tables feront partie de la liste des restaurants signatures, dont le menu raffiné cinq services du Renoir (83 dollars). Le chef Olivier Perret élabore des plats délicats conçus à partir d’aliments du terroir. On y propose un accord de plusieurs vins canadiens pour compléter cette expérience gastronomique exclusive. Coup de cœur pour l’assiette de Magret de canard du Québec, courges, cipollini, romanesco et érable. (Pour réserver, rendez-vous https://mtlatable.mtl.org)

BOIRE : L’Auberge Saint-Gabriel se transforme en Motel Barbara Inn

Photo courtoisie

Pour la première fois cette année, à l’occasion de l’Halloween, le Motel Barbara Inn ouvre ses portes au grand public. Dans les vestiges de l’Auberge Saint-Gabriel, on remonte dans le temps, dans un décor disco des années 70 : 1 motel, trois chambres thématiques au look des années 70, et sept DJS. Oui, j’ai bien dit sept DJS, répartis sur trois pistes de danse! Musique house et disco se succéderont aux platines. Comme ce sera le party le plus hot pour la fête des morts, libérez votre imagination pour laisser place à une tenue haute en paillettes, afro, talons hauts et pantalon pattes d’éléphants! Vivez l’immersion d’une époque où libertinage n’était pas immoral et les excès étaient banalisés. Finalement, la soirée sera arrosée de flûtes de champagne Moët & Chandon. Rien de moins! 1200 personnes sont attendues, ce samedi, à 22 heures, jusqu’à 4 heures du matin. (N’oubliez pas qu’on recule l’heure!) (426 rue Saint-Gabriel, Montréal)

SORTIR : Le terrifiant Malefycia est de retour

Photo courtoisie

Jusqu’à dimanche, vivez les sensations fortes à l’expérience Malefycia, qui reprend vie pour une cinquième édition. Plongez dans le théâtre de l’horreur sous le thème des contes interdis. Loin des contes de fées de notre jeunesse, les participants découvriront l’horreur qui se cache, derrière les véritables œuvres originales. Cette expérience immersive vous ouvre les portes d’un parcours terrifiant, semé de véritables personnages, des pièces déroutantes changeant d’ambiance et d’environnement. Attention, Malefycia est déconseillé aux cœurs sensibles! (Les billets sont en vente au www.Malefycia.com - 1366 Sainte-Catherine Est)