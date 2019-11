Un duo mère-fille lumineux

Le Vernissage Duo, de Pascale Bourbeau et de sa mère, Mireille Tessier Bourbeau, est une magnifique réussite. Pascale Bourbeau, grâce à son talent pour la photographie sous-marine, nous présente sa série Fleurs d’Eau ! Tandis que sa mère, Mireille Tessier Bourbeau, après plusieurs expositions au Québec et une à Londres, nous fait découvrir ses tableaux, dont les teintes et la luminosité sont éblouissantes.

Photos Ben Pelosse, Sonia Martinez (La Ronde)