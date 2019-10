Vélos et trottinettes électriques: des amendes pour les véhicules mal garés

MONTRÉAL – Depuis lundi, l'escouade mobilité de la Ville peut distribuer des contraventions aux opérateurs et utilisateurs des vélos JUMP et des trottinettes électriques Lime et Bird lorsque ces véhicules sont stationnés au mauvais endroit.

C'est ce qu'a indiqué le responsable de l’urbanisme et de la mobilité au comité exécutif, Éric Alan Caldwell, au «24 Heures» en marge d'une annonce mardi. La nouvelle réglementation impose une amende de 100 $ à Uber, qui opère le service JUMP, ainsi qu'à Lime et Bird.

Si c'est l'utilisateur qui est pris sur le fait, c'est ce dernier qui se verra remettre une amende pouvant grimper jusqu’à 50 $.

Lime refile

Dans un courriel envoyé à ses abonnées, l'exploitant de trottinettes Lime précise qu'en cas d'amende, elle refilera la facture à ses usagers en débitant la somme de la contravention directement sur leur compte.

Cette modification au règlement encadrant ce type de véhicules se fait à moins de trois semaines de l'expiration des permis d'exploitation, qui surviendra le 15 novembre.

Depuis quelques mois, des centaines de ces bolides sont éparpillés un peu partout sur le territoire montréalais.

Auparavant, l'administration montréalaise donnait un délai de grâce de deux heures aux opérateurs afin de déplacer les véhicules mal garés.