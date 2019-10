Xavier Simoneau en mission

Xavier Simoneau n’avait pas envie de vivre un calvaire à sa troisième saison dans l’uniforme des Voltigeurs de Drummondville. Galvanisé par une participation au camp des recrues des Maple Leafs de Toronto, le petit attaquant fait tout en son pouvoir pour aider sa jeune équipe à surprendre la planète LHJMQ.

Et disons que ça marche plutôt bien depuis le début de la campagne ! Grâce à une séquence de neuf victoires consécutives à laquelle le capitaine des Voltigeurs a activement pris part récemment, les hommes de Steve Hartley (11-6) se sont hissés contre toute attente jusqu’au troisième rang de la Conférence de l’Ouest.

Après des saisons de 45 et 57 points à 16 et 17 ans, la fierté de Saint-André-Avellin, en Outaouais, est en voie d’atteindre de nouveaux sommets alors qu’il a déjà inscrit sept buts, 16 aides et 23 points en 17 rencontres. Son pourcentage de réussite aux tirs au but est aussi en hausse à 15,9 %.

Si la lettre sur son chandail n’a pas modifié sa personnalité, elle a toutefois consolidé son idée selon laquelle il devait jouer un rôle de mentor auprès des nombrils verts dans le vestiaire drummondvillois, après avoir été un témoin privilégié de l’élimination des siens en demi-finale contre les Mooseheads d’Halifax. En cette ère de reconstruction, les Voltigeurs n’alignent qu’un patineur de 16 ans, mais comptent un total de 13 recrues avec celles de 17 et 18 ans.

« Ç’a été une grande déception, avoue Simoneau en parlant de la défaite du printemps dernier au cours d’une entrevue téléphonique avec Le Journal. Je l’ai eue sur le cœur longtemps. Mais durant l’été, je suis passé à autre chose et je me suis entrainé en conséquence. À ma première année, j’ai eu d’excellents vétérans qui m’ont montré la bonne voie. Je pense à Morgan Adams-Moisan, qui a été mon grand frère [...] Je voulais montrer aux plus jeunes ce dont j’étais capable de faire sur glace et hors glace. »

Expérience singulière

Ignoré au dernier repêchage de la LNH, l’athlète de 18 ans est rapidement tombé sur ses pattes en acceptant l’invitation des Maple Leafs pour participer à leur camp de développement, en juin, puis à celui des recrues en septembre.

Son gabarit (5 pi 7 po et 172 lb) a sans doute effrayé quelques équipes de la LNH, mais Simoneau a conservé le même style fougueux qui lui a valu du succès depuis le début de sa carrière de hockeyeur durant cette première saucette chez les professionnels.

« C’était une expérience inoubliable, souligne celui qui prendra part à la Série Canada-Russie, la semaine prochaine. C’est la Ligue nationale, j’avais un chandail de la Ligue nationale sur mon dos. J’ai appris en tant qu’athlète et en tant qu’individu. Je reviens ici [à Drummondville] vraiment grandi de cette expérience et ça me pousse à m’améliorer pour avoir une chance d’être encore repêché ou invité par une équipe. Je suis content d’avoir laissé ma marque pour le futur. »

Puisqu’il sera toujours admissible au prochain encan, Simoneau, qui dit s’inspirer du jeu de Brendan Gallagher, du Canadien, a bien l’intention de poursuivre sa route en défonçant des portes. Les exemples de hockeyeurs ayant été repêchés sur le tard sont d’ailleurs nombreux.

« En tant que petit joueur, il y a toujours cette petite excuse que les recruteurs affirment, ou le monde autour. “Il est petit, on a des craintes”. Mais je veux prouver à l’équipe qui aura la chance de me repêcher un jour ou de m’inviter qu’elle aura eu raison et que les autres auront peut-être eu tort », affirme le produit de l’Intrépide de Gatineau, qui avait obtenu le statut de joueur exceptionnel pour évoluer à 14 ans dans les rangs midget AAA.

Des amis précieux

Simoneau ne prêche pas seulement par l’exemple avec ses coéquipiers. Porte-parole pour l’organisme Autisme Centre-du-Québec en raison des liens qu’il a tissés avec un enfant atteint du trouble du spectre de l’autisme à la garderie de sa mère, il a récemment lancé le programme des « amis à Simy » visant à récompenser des enfants pour accomplissant de bonnes actions, des enfants en difficultés d’apprentissage ou des enfants malades. Les heureux élus pourront assister à un match des Voltigeurs en plus de rencontrer le philanthrope.

Théo Rochette se sent enfin bien Photo d’archives, Didier Debusschère

Théo Rochette savait que quelque chose clochait quand il a amorcé sa deuxième saison dans l’uniforme des Saguenéens. À l’écart du jeu depuis le 27 septembre en raison d’une mononucléose, l’attaquant canado-suisse renouera avec l’action vendredi soir à l’occasion de la visite des Sags au Centre Gervais Auto de Shawinigan. « Ça fait du bien, je suis vraiment excité [...] La semaine de notre première rencontre, à Sherbrooke, quelque chose n’allait pas, mais je n’avais pas une fatigue intense. J’ai joué les matchs à Sherbrooke [à Victoriaville] et à Boisbriand avec cette petite fatigue. C’est comme si ça ne tentait pas à mon corps. Ç’a été dur, et le lendemain du match, à Boisbriand, ç’a vraiment fessé », a raconté l’espoir de 17 ans, qui avait eu le temps de récolter deux passes. Pendant quelques jours, Rochette a été tout simplement incapable d’avaler quoi que ce soit. Son corps le rejetait aussitôt. Il a perdu 10 lb pendant sa convalescence, qui l’a pratiquement forcé à hiberner. « Les journées qui ont suivi, j’ai dormi presque la journée [au complet] sans rien manger. J’ai simplement mangé une pomme et une assiette de concombres ! » a lancé celui qui retrouvera sa place parmi les trios offensifs de la formation chicoutimienne. Coup de pouce Si Rochette a repris une bonne partie de son poids perdu, les deux dernières semaines lui ont permis de retrouver la forme. Son arrivée donnera un coup de pouce apprécié à la troupe de Yanick Jean, qui doit jongler avec quelques blessés depuis le début de la saison. Hendrix Lapierre est sur la touche en raison d’une commotion cérébrale et Justin Ducharme est toujours ennuyé par une blessure à l’épaule. « Mon arrivée va faire du bien à l’alignement. Ça va donner plus de repos à certains joueurs », a soutenu Rochette. Les Saguenéens ont tenu le coup malgré tout en se hissant au deuxième rang de la Conférence de l’Est en vertu de leur fiche de 10-3-2. Dans le calepin... De mal en pis pour le Titan d’Acadie-Bathurst qui connaît le pire départ de l’histoire dans la LHJMQ avec 15 défaites consécutives en début de saison. Ajoutez à cela les 37 revers de suite à la maison et la campagne de misère l’an passé, et vous avez la recette parfaite pour faire fuir les partisans. La moyenne d’affluence après sept matchs se chiffre d’ailleurs à 1674 personnes au Centre régional K.C. Irving, une diminution de 17,57 % par rapport à l’an dernier. On a de la misère à croire que cette formation a régné sur le hockey junior canadien en 2017-2018 en raflant la coupe du Président et la coupe Memorial. Les Cataractes ont vu deux points de classement s’envoler en fumée en raison de l’inéligibilité de l’attaquant Jérémy Martin lors du match du 22 septembre remporté contre les Foreurs, le deuxième du calendrier de la formation de Shawinigan. En contrepartie, Val-d’Or ajoute deux points à sa banque. Martin avait été automatiquement suspendu trois matchs après avoir écopé du code de pénalité spécifique pour abus physique envers un officiel, dans le dernier match éliminatoire des Cats des séries 2019. La LHJMQ a fait savoir que c’était à l’organisation des Cataractes « de s’assurer de vérifier la sanction correspondant au Code de punitions et faire en sorte que cette suspension soit intégralement respectée ». Le capitaine de l’Océanic, Alexis Lafrenière, remplira le même rôle avec la sélection de la LHJMQ dans le cadre de la Série Canada-Russie, lundi et mardi, à Saint-Jean et Moncton. Gabriel Fortier, du Drakkar, Benoit-Olivier Groulx, des Mooseheads et Justin Bergeron, des Huskies, agiront comme assistants. Par ailleurs, Samuel Houde, des Saguenéens, remplacera Mathias Laferrière, des Eagles, à l’attaque. L’ancien directeur administratif des Huskies de Rouyn-Noranda, Ian Clermont, ne doit sûrement pas regretter son choix d’être retourné dans le monde des médias. Celui qui a agi comme une pieuvre dans les bureaux des Huskies pendant 10 ans vient d’être nommé gestionnaire principal programmation et promotions chez Énergie pour l’Abitibi-Témiscamingue. Bravo ! Le face-à-face Matthew Welsh Photo courtoisie Islanders | Gardien

Matchs : 11

: 11 Victoires : 7

: 7 Défaites : 4

: 4 Moy. de buts alloués: 2,27

2,27 Pourcentage d’arrêts: ,911

Colten Ellis Photo courtoisie Océanic | Gardien

Matchs : 15

: 15 Victoires : 9

: 9 Défaites : 5

: 5 Moy. de buts alloués: 2,61

2,61 Pourcentage d’arrêts: ,905

15: Le Titan d’Acadie-Bathurst a établi une nouvelle marque de médiocrité en subissant 15 revers d’affilée en début de saison. Les Voltigeurs, en 1989, et les Foreurs, en 2008, se partageaient précédemment ce record peu enviable.

900: Yanick Jean a participé à un 900e match de saison régulière comme entraîneur-chef dimanche dernier derrière le banc des Saguenéens, le 6e à atteindre ce plateau depuis 1969.