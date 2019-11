LEBEAU, Roger



De St-Janvier, le 28 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Roger Lebeau, époux de Mme Nicole Venne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Lucien), Lucie (Robert), Rollande (Mario), feu Luc, Alain, Benoit (Geneviève), ses 8 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 novembre de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures et le lundi 4 novembre dès 9:30 au:17745 RUE VICTORST-JANVIERUne réunion de prières aura lieu lundi 4 novembre à 11:00 au salon. L'inhumation suivra au cimetière de St-Janvier.