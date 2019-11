250 personnes évacuées à Sherbrooke

Le niveau de l’eau de la rivière Saint-François à Sherbrooke a atteint une hauteur record en période automnale ce qui a mené à l’évacuation de près de 250 personnes près du centre-ville.

« Si on n’est pas la pire région qui a été touchée, on doit être l’une des pires », a lancé le coordonnateur des mesures d’urgence de la Ville de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

Hier, la rivière a atteint une hauteur de 24 pieds en milieu de journée. Selon M. Simoneau, le cour d’eau a déjà atteint 26 et 24,77 pieds en 1982 et en 2014, mais au printemps lors de la fonte des neiges.

Plus de 100 millimètres de pluie sont tombés au cours de la nuit causant la fermeture d’une cinquantaine de rues. En après-midi, 1720 foyers à Sherbrooke et près de 55 000 en Estrie étaient toujours privés d’électricité.

Le centre des mesures d’urgence de Sherbrooke a reçu une centaine d’appels pour des arbres déracinés, des affaissements de route, des glissements de terrain et des coulées de boue.

Dans certaines rues, la crue des eaux était telle que des voitures étaient presque entièrement submergées. Un terrain de football de la rue du College était aussi inondé.

« On a enregistré [des vents de] 94 km/h entre 3 h et 4 h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi », a indiqué le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent. La vitesse des vents a descendu à 85 km/h en début d’après-midi.

« Pour des raisons inconnues, on a perdu le contact avec l’anémomètre qui se trouvait à l’aéroport de Sherbrooke entre 4 h et 10 h », a-t-il ajouté. Or, il se pourrait que la vitesse maximum des dernières heures ait été plus élevée.

Cours et transport annulé

En raison des inondations des rues avoisinantes, les cours ont été suspendus à l’Université Bishop’s et au Collège Champlain.

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) a d’ailleurs publié un communiqué indiquant qu’elle annulant son transport scolaire pour le retour à la maison.

« Compte tenu de l’évolution des conditions climatiques difficiles et imprévisibles, la CSRS annule l’ensemble de son transport scolaire (...) par souci de sécurité pour les élèves ».

En fin d’après-midi, le coordonnateur des mesures d’urgence de la Ville de Sherbrooke a fait savoir que « le pire était passé et que la hausse de la température prévue allait aider au ruissellement et améliorer la situation ».

- En collaboration l'Agence QMI