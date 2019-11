Accessoires de cuisine: soupçon de miel

Difficile de se servir du miel sans coller sa cuillère et ses doigts ? Avec cet élégant distributeur de miel et de sirop en verre transparent, fini les dégâts, car son contenu s’écoule par la partie inférieure du pot. De plus, sa base peut être remplie d’eau chaude pour garder le miel doux, chaleureux et sirupeux.