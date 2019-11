Agenda du week-end

Apapacho : Une caresse pour l’âme

Photo Axia Films

Le film Apapacho raconte l’histoire de deux sœurs qui se retrouvent au Mexique après le décès de leur autre sœur pendant la fête des Morts. C’est avec Laurence Leboeuf, Fanny Mallette et Sofia Espinosa, dans une réalisation de Marquise Lepage. On peut le voir au Cineplex Odeon Quartier latin, au Beaubien et au Cineplex Odeon Boucherville.

Mêlez-vous de vos données !

Photo Émilie Tournevache

Samedi, de 10 h 30 à 11 h 30, à la Grande Bibliothèque, comme parents, vous pourrez entendre Catalina Briceno, professeure à l’École des médias de l’UQAM, sur les façons d’encadrer et d’accompagner vos enfants (quel que soit leur âge) dans un monde où la collecte de données et les écrans sont omniprésents. L’entrée est libre. À noter que plusieurs activités auront lieu jusqu’au 8 novembre dans le cadre de La Semaine numérique : Mêlez-vous de vos données. Ainsi, samedi, on pourra également apprendre comment mieux gérer nos mots de passe et les renforcer ; dimanche, on verra comment mieux naviguer, etc. Consultez le site pour connaître toutes les activités.

Parlons opéra !

Parlons opéra ! est une série d’initiation aux opéras présentés à Montréal. En 90 minutes, le musicologue Pierre Vachon, un pianiste et des chanteurs nous proposent une plongée au cœur de chaque opéra : histoire, musiques, voix, contexte culturel, compositeur, style. Ainsi, on parlera de l’opéra Lucia Di Lammermoor, samedi, 19 h, à la bibliothèque de Pierrefonds et lundi, 19 h, à la Maison de la culture Frontenac. Plusieurs présentations d’opéras sont prévues pendant la saison. Gratuit, mais on réserve sur le site.