Airbus débourse ses premiers millions de dollars pour la C Series

Plus d’un an après avoir pris le contrôle du programme d’avions C Series de Bombardier, rebaptisé A220, Airbus a mis la main à la poche pour la première fois.

Le géant européen a investi de 15 M$ US à 20 M$ US dans l’A220, en septembre, a confié hier au Journal une source bien informée.

Bombardier a également apporté sa contribution, versant 12 M$ US dans son ancienne C Series.

0 $ jusqu’ici

« On bâtit [une nouvelle usine] en Alabama, on a accru les stocks avec la montée en cadence de la production, alors ça consomme un peu plus [de liquidités] », a expliqué notre source, qui a requis l’anonymat.

Ces investissements ont fait augmenter légèrement la participation des deux entreprises dans le programme. Celle d’Airbus est passée de 50,01 % à 50,06 %, tandis que celle de Bombardier atteint désormais 33,58 %, contre 33,55 % jusqu’ici.

Le gouvernement du Québec, qui avait investi 1 milliard $ US dans la C Series en 2016, n’a pas remis d’argent. Sa participation a donc reculé, passant de 16,44 % à 16,36 %.

Rappelons qu’en juillet 2018, Airbus n’a rien eu à débourser pour prendre les commandes de la C Series, un programme déficitaire que Bombardier n’arrivait plus à soutenir financièrement.

Depuis le début de l’année, Bombardier a tout de même injecté 350 M$ US dans l’A220, une somme qui s’est ajoutée aux 225 M$ US versés au deuxième semestre de 2018. L’entreprise québécoise s’est engagée à débourser 350 M$ US de plus d’ici la fin de 2021.

Perte de 91 M$ US

Contrairement à la contribution de 12 M$ US, ces investissements n’augmentent pas le nombre d’actions avec droits de vote détenues par Bombardier dans l’A220.

Bombardier a par ailleurs publié, hier, des résultats inférieurs aux attentes. Au troisième trimestre, l’entreprise a sombré dans le rouge, avec une perte nette de 91 M$ US. Elle a consommé 682 M$ US de liquidités, soit 73 % de plus que ce que les analystes anticipaient.

La direction a attribué la situation à l’accélération de la cadence de production du jet de luxe Global 7500, qui engendre d’importantes dépenses, et des retards dans la livraison de trains en Europe et en Amérique du Nord.

Malgré tout, les investisseurs gardent espoir que Bombardier réussira à atteindre ses objectifs financiers révisés pour l’année. L’action de l’entreprise a grimpé de 4,4 % hier, pour clôturer à 1,66 $ à la Bourse de Toronto.

Comme prévu, Bombardier a annoncé la vente de ses usines de Belfast, en Irlande du Nord, et de Casablanca, au Maroc, qui génèrent des ventes annuelles de 1 G$ US, à Spirit AeroSystems, une ancienne filiale de Boeing. C’est à Belfast que sont fabriquées les ailes de l’A220.

L’ÉTÉ DE BOMBARDIER