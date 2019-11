Vous avez des courgettes, des tomates, du céleri ou des poivrons qui commencent à flétrir ? Coupez-les en dés et ajoutez-les en même temps que les aubergines. Ce sera délicieux dans cette recette ! Et si vos aubergines sont plus petites et qu’il vous reste de la farce, profitez-en pour faire des poivrons farcis et comptez 15 minutes pour la cuisson au four.