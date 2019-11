Besoin de faire confirmer ma démarche

Honnêtement, Louise, je ne comprends pas que tu puisses affirmer que cet exercice est libérateur. Depuis que j’ai commencé à le faire, c’est comme si tout ce qui m’avait traumatisé dans mon passé, que ça vienne de la famille, des camarades de classe, des amies ou encore des voisins, tout ça revenait me hanter et se mêler dans ma tête. Qu’est-ce que je fais avec ça ? À qui j’écris en premier ?

Faites-vous d’abord une liste des éléments ou des personnes traumatisantes par ordre de priorité pour rendre l’exercice plus facile et plus clair. Pour chaque lettre, vous lancez tout en vrac, sans vous censurer, pour que le méchant sorte, comme on dit, et que le maximum de ce qui vous empoisonne l’intérieur puisse s’évacuer. Puis vous détruisez la lettre. Normalement, vous devriez vous sentir apaisée. On répète l’exercice au besoin.