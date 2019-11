[BALADO] Bilan de mi-saison: la Zone payante en amour avec Gardner «pornstach» Minshew

Dans La Zone payante cette semaine, nous effectuons pour vous un bilan complet de cette saison de la NFL, alors que nous sommes déjà à mi-parcours de la saison régulière!

Dans nos différents honneurs individuels de mi-saison, les Christian McCaffrey, Nick Bosa et Gardner Minshew prennent notamment du gallon! Le journaliste spécialiste de la NFL du Journal de Québec, Stéphane Cadorette, croit que Minshew mérite, pour le moment, le titre de recrue de l'année offensive dans la NFL.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

«En ce moment, comment tu pourrais enlever [du terrain] un joueur comme Minshew, qui non seulement joue bien, mais qui est en train de devenir un héros de marketing pour une équipe qui a franchement besoin d'une identité!», a affirmé Cadorette.

Les Browns de Cleveland et les 49ers de San Francisco font bien sûr partie des équipes dont on jase dans notre bilan des formations, mais pas pour les mêmes raisons! On complète le balado avec nos prédictions pour les matchs du week-end et la classique Chronique au bar!

9e segment audio 100% Fantasy football

Nous vous présentons aussi notre segment 100% fantasy cette semaine, dans lequel on vous donne quelques trucs pour préparer les alignements de vos différents pools! Cette semaine, on vous donne l’identité de 5 joueurs à faire jouer absolument, 5 joueurs à laisser sur le banc et 5 joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

Écoutez le segment 100% fantasy ci-dessous:

