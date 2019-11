BRUNEAU, Monique

(née Ménard)



À Montréal, le 30 octobre 2019, est décédée Mme Monique Bruneau épouse de feu Michel Bruneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Caroline (Alexandre Nantel), Catherine (Michel Bouchard), ses 4 petits-enfants Sarah, Myriam, Pénélope et Emmanuel. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, leur conjoint ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :Le dimanche 3 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 17h.