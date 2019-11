C’est la semaine Mêlez-vous de vos données!

L’équipe de Bibliothèque et Archives nationales du Québec organise pour le grand public une semaine d’information et d’activités pour apprendre à mieux protéger vos données personnelles sur Internet.

Si novembre rime avec grisaille, c’est en revanche le mois idéal pour des activités culturelles comme celle qu’organise la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour son nouveau Rendez-vous numérique sur le thème Mêlez-vous de vos données!

Du 2 au 8 novembre, les activités et conférences permettront au grand public à mieux comprendre la protection des données personnelles sur le Web.

Et pour développer le sujet, nous avons demandé à Anne-Sophie Letellier, chercheuse universitaire en communication à l’École des médias de l’UQAM et codirectrice des communications chez Crypto-Québec, ainsi qu’à Catalina Briceno, coauteure du livre Parents dans un monde d’écrans et professeure invitée à l’École des médias de l’UQAM, de répondre à quelques questions.

Navigation et sécurité sur Internet, selon Anne-Sophie Letellier

Quelles habitudes de navigation avez-vous adoptées sur la grande toile ? À cela, utilisez-vous plus d’un navigateur ?

«Sur Internet, il faut se protéger du pistage, du profilage des géants du Web, des pirates informatiques et faire attention à l’utilisation qu’on fait des ordinateurs partagés comme ceux des bibliothèques ou des cafés Internet.

En matière de sécurité, on doit adapter sa navigation en fonction de ses besoins et de ses objectifs.

À cette fin, j’installe sur mon navigateur des extensions comme Privacy Badger pour bloquer les témoins (cookies) et HTTPS Everywhere pour forcer le chiffrement des communications sur les sites Web.

J’utilise également le mode de navigation privée et des moteurs de recherche alternatifs.

Pour mes besoins sur le Web, j’utilise deux navigateurs, un pour les réseaux sociaux et un autre pour le reste. De cette manière, une recherche Web sur un produit qui m’intéresse ne se traduit pas par une avalanche de publicités sur mon compte de réseau social.»

À noter

Le fait de compartimenter nos activités sur le Web rejoint ce que j’avais écrit plus tôt cette année sur la meilleure façon de naviguer le Web incognito.

Quelles sont les bonnes habitudes à privilégier en matière de gestion des mots de passe ?

«J’utilise deux gestionnaires de mots de passe pour assurer la sécurité de mes comptes en ligne. Cela dit, je ne connais aucun de mes mots de passe, sauf le mot de passe maître de chacun servant à les déverrouiller.

Avec ces gestionnaires, j’obtiens des mots de passe uniques, longs et complexes – trois critères nécessaires pour assurer la protection de mes comptes sur Internet.

Parmi les gestionnaires de mots de passe à choisir, il y a ceux qui exigent un abonnement payant comme 1Password et Dashlane. Du côté gratuit, KeePass est également un bon choix.»

Les jeunes et la sécurité des informations personnelles, selon Catalina Briceno

Quelle attitude les parents doivent-ils adopter pour s’intéresser à la protection des données personnelles qui se répandent sur les appareils mobiles de leurs jeunes ?

«Pour moi, l’attitude parentale à adopter par rapport aux usages numériques de nos enfants en matière de données et de sécurité s’articule autour de trois idées importantes :

1) il faut qu’on soit conscient des logiques économiques et sociales qui prévalent dans l’environnement numérique et qui s’appuient sur l’acquisition, le stockage et le traitement des données des utilisateurs.

2) il faut se responsabiliser pour éviter nous-mêmes de partager trop de données personnelles sur nous et nos enfants (ex : stop au surpartage de photos ou de vidéo sur vos comptes Facebook!). C’est aussi notre responsabilité parentale d’enseigner la prudence à nos enfants sur Internet.

Et, finalement, il faut s’impliquer : on paramètre les appareils connectés à la maison et ceux auxquels les enfants ont accès pour éviter une trop grande captation des données, par exemple on ferme les fonctionnalités de géolocalisation, on change les mots de passe souvent, on s’assure que les applications et les comptes de médias sociaux auxquels accèdent nos jeunes sont privés (et non publics), on signale les contenus ou les messages inappropriés, etc.

Bref : pour aider nos enfants à devenir de bons citoyens numériques, on doit nous-même comprendre ces nouvelles réalités. C’est pour ça que ces journées de «Mêlez-vous de vos données» sont si importantes ! Ça vaut la peine d’assister aux conférences et ateliers!»

Si les parents ne sont pas tous ferrés en informatique, l’école n’est-elle pas mieux placée pour inculquer les bonnes pratiques de sécurité ?

En Angleterre, la sécurité sur Internet est enseignée dans les écoles de façon obligatoire depuis 2014. Je suis 100% d’accord pour que l’école joue un rôle en matière de littératie numérique et pour aider notamment les enfants à développer leur vigilance et leurs compétences numériques. Mais ce n’est pas qu’à l’école qu’on doit remettre cette responsabilité. Les usages numériques touchent tous le monde et c’est à la maison que nos enfants grandissent entourés d’écrans et d’appareils qui se branchent à Internet. Comme parents, on doit s’informer et d’éduquer à ces enjeux si on sent qu’on n’a pas toutes les compétences. On n’a pas le choix... il n’y aura pas de retour en arrière, on doit apprendre à utiliser et à naviguer dans un monde de plus en plus technologique et s’assurer qu’on est en mesure de protéger nos enfants. C’est une coresponsabilité de toute la société : famille, écoles et gouvernements.