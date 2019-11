Dans la cuisine avec Nathalie Simard: le bonheur est dans l’assiette

J’adore commencer ma journée avec un bon cappuccino. Ça me fait du bien. Ensuite, je dois dire, puisque j’ai décidé de ne rien cacher aux gens, que j’ai eu une opération bariatrique. J’ai donc des contraintes liées à cette nouvelle réalité de vie et je fais attention. Je me fais aussi des muffins avec des protéines que j’ajoute dans ma préparation, avec des noix de Grenoble, des petites pépites au chocolat, et ensuite, je mange des fruits.

Les croissants, c’est vraiment rare, surtout que j’adorais les viennoiseries, mais il faut choisir ses combats et je suis bien avec qui je suis en ce moment. Je ne suis pas dans la privation, je suis dans la raison. Pour moi, chacun fait comme il le veut. Mais je dois ajouter qu’une opération bariatrique, ce n’est pas un truc facile. Bien s’alimenter est la clé aussi pour une bonne santé. Gruau et fruits pour répondre à cette question.

Aujourd’hui, je vais dire biscuit. Avant, c’était gâteau. Comme l’opéra, un délice. Tartelette au citron, mais, tu sais, la vraie, avec la pâte bien croquante, faite par de vraies et bonnes pâtisseries. Sinon, les biscuits de la marque Dare caramel et fleur de sel. J’aime aussi les gaufrettes (rire) !

J’ai eu tellement de bonheur dans ma vie en allant dans des restaurants gastronomiques. Toute l’expérience me comble, le service, l’accueil, la table, la vaisselle... Et je dois ajouter que la formule menu dégustation me plaît encore plus, car ce sont des petites portions, et dans ma nouvelle vie, c’est formidable.