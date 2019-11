Elizabeth Warren et Bernie Sanders sont-ils réellement les héritiers de Franklin Delano Roosevelt?

Elizabeth Warren et Bernie Sanders sont de toute évidence les deux candidats qui présentent les plateformes électorales les plus progressistes. À tour de rôle, ils ont cité ou évoqué la mémoire de celui qui a initié l’État-providence aux États-Unis, Franklin Delano Roosevelt.

Bien des politiciens démocrates ont tenté de revendiquer une partie de son héritage et Barack Obama est du nombre.

Les références au seul président américain élu quatre fois (ce n’est qu’après son passage qu’on limitera officiellement le nombre de mandats à deux) sont compréhensibles, mais elles manquent bien souvent de nuances et de contexte historique.

C’est avec cette réflexion en tête que je me suis intéressé à un texte de Bill Scher dans le POLITICO Magazine. Scher montre bien à quel point l’association de Warren et Sanders à FDR est parfois hasardeuse. Franklin Delano Roosevelt a pris le pouvoir dans une période excessivement difficile, un moment où l'on devait unir le pays plutôt que de contribuer à le déchirer.

Si Warren et Sanders s’en prennent souvent aux plus riches, aux grandes corporations ou à ce que nous pourrions appeler les «forces de l’argent», ce ne fut pas nécessairement le cas pour FDR. Scher avance même que les progrès les plus fructueux ont été obtenus lorsque le président est parvenu à des compromis. La meilleure stratégie a donc consisté à convaincre le «Big Business» d'adhérer au programme du président. On comprend aussi que la notion de compromis était incontournable.

Un bilan des deux premiers mandats de Franklin Delano Roosevelt devrait être présenté aux deux meneurs de la course démocrates. Lorsque FDR a collaboré avec les grandes entreprises ou les détenteurs de capitaux, son agenda législatif a progressé. Lorsqu’il les a confrontés, les résultats furent plutôt maigres. Vous croyez que Sanders et Warren réfléchiront à ces leçons de l’histoire? Misez sur Warren plus que sur Sanders.

Si la réflexion de Scher vous intéresse, le lien est ici.