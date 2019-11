Facebook accusé de discrimination dans le ciblage publicitaire

Des avocats américains ont attaqué Facebook jeudi en justice, l’accusant de discrimination contre les femmes et les personnes âgées dans l’accès à certaines publicités, notamment pour des prêts, investissements et autres services financiers.

Deux cabinets ont déposé plainte devant une cour fédérale de San Francisco et vont demander au juge le statut de recours collectif.

« Les femmes et les personnes âgées ont droit à des services complets et identiques de la part d’entreprises comme Facebook et les sociétés de services financiers qui font leur publicité sur la plateforme de Facebook », a déclaré l’avocat Matthew Handley dans un communiqué.