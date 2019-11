Fête qui serre

Oktoberfest, extraordinaire fête de la bière, pourrait-elle péter au frette ? Selon les chiffres sur le point d’être publiés, ça va jaser aux abreuvoirs. Cette vieille célébration annuelle du houblon dure deux pleines et joyeuses semaines, mais on s’apprête à en dénoncer les conséquences : dégagement d’une tonne et demie de méthane dans l’air. L’effet de serre n’est pas imputable uniquement à ce que vous pensez, quand on sait qu’il se consomme, dans Munich et sa région en cette courte période, environ 7 millions de litres de bière en 15 jours. Parce qu’il se bouffe aussi un demi-million de poulets, 250 000 saucisses et 75 000 jarrets de porc. Méchant party mon Ti-Mé ! Il y a les réactions humaines, mais il y a aussi les appareils de grillage et chauffage au gaz qui ajoutent aux échappements polluants.

L’an dernier, des chercheurs de l’Université de Munich ont tenté de relever des mesures d’air dans la région festive Theresienwiese (qui signifie Prairie de Thérèse), mais on les a empêchés pour des raisons de sécurité, disait-on. Me semble !

NOUS ITOU

Cette fête de la bière a plus de 200 ans à Munich, mais elle est maintenant reprise dans plusieurs villes du monde, dont Repentigny, dont le slogan en septembre 2020 sera « Faut le boire pour le croire ».

Les étudiants de l’Université de Sherbrooke donnent aussi la claque dans la bonne broue, se disant, début octobre, le plus grand party universitaire au Canada.

