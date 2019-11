Fugue d’une ado de 14 ans à Sherbrooke

SHERBROOKE – Un ado de 14 ans a fait une fugue à Sherbrooke et la police demande l’aide du public pour la retrouver.

Selon le Service de police de Sherbrooke, Annick L’heureux-Landry, qui a quitté l’École La Montée – Pavillon Saint-François – le 31 octobre sur l’heure du lunch, n’a pas été revue depuis.

L’adolescente mesure 5,6 pieds, pèse environ 160 lb, a les yeux bruns et les cheveux longs bruns.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un legging de type armé gris, noir et blanc, un coton ouaté foncé avec l’inscription «La Montée», des espadrilles noires et un sac à dos rose et noir.