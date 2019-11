Hydro-Québec gagne en cour et évite une poursuite de 33,4 M$

Hydro-Québec vient de remporter une cause en Cour supérieure du Québec qui lui évitera de payer 33,4 millions de dollars pour des extras facturés liés au projet hydroélectrique Eastmain-1 à la Baie-James.

Une décision rendue la semaine dernière par la juge Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure du Québec a rejeté une poursuite des entreprises Janin Atlas et Bot Civil contre Hydro-Québec.

Ces deux entreprises de construction avaient déposé en 2006 une poursuite de 48 millions $ contre la société d’État et sa filiale, la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ). Ce montant a été par la suite révisé à 33,4 millions $.

Ces « problèmes » rencontrés auraient ainsi fait exploser les coûts et la durée des travaux, qui ont été réalisés en 186 jours plutôt qu’en 92 jours.

« Le tribunal a rejeté complètement la réclamation des entrepreneurs », a fait valoir l’avocat d’Hydro-Québec et de la SEBJ dans ce dossier, Simon Pelletier, de la firme BCF.

Selon ce dernier, les entreprises Janin Atlas et Bot Civil pourraient toutefois décider d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure.

Janin Atlas et Bot Civil devront par ailleurs rembourser à Hydro-Québec entre 6,5 et 7,5 millions $, ce qui inclut les frais d’expertise, les frais de justice et les intérêts majorés de l’indemnité additionnelle à compter du 15 décembre 2004.