Il retrouve l’amour

André Robitaille révélait le mois dernier avoir retrouvé l’amour dans les bras de Julie Boisvert, une scénariste et recherchiste, et ce, depuis un an. Lui qui formait un couple avec Martine Francke depuis 25 ans avant d’annoncer sa séparation, en juin 2018, vit ainsi pour la première fois la médiatisation de sa vie privée à l’ère des réseaux sociaux.

« Il fallait que ça se fasse, parce qu’on était tannés de manœuvrer, a-t-il expliqué, en marge du lancement du plus récent EP de Gaële, mercredi. On voulait que l’entourage autour de nous soit au courant, on voulait prendre soin de ces gens-là avant de l’afficher. Nos parents, nos enfants, nos familles élargies, ce sont eux qui ont “retenu la machine”. Quand tout a été mis en place, on s’est dit qu’il fallait le faire. Julie était nerveuse, je l’étais aussi ; elle est moins habituée, même si elle travaille dans le domaine. Mais ça s’est bien passé, ç’a été correct, et les commentaires sur les réseaux sociaux étaient bien beaux. Tout se fait étape par étape, avec franchise, et en veillant au confort de tout le monde. »