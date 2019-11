Je sors, je reste

Week-end du 1er au 3 novembre 2019

Coup de cœur

EXPOSITION

Jean-Claude Poitras – Mode et inspirations

Passionné de la mode québécoise? Si oui, le Musée McCord rend hommage à l’un des plus grands créateurs de mode d’ici : Jean-Claude Poitras. À travers cette nouvelle exposition qui lui consacrée, les visiteurs plongeront dans son univers et ses inspirations. Des années 70 aux années 2000, cette figure emblématique du prêt-à-porter québécois et canadien, a créé ses collections avec une sensibilité et authenticité, qu’il attribue ouvertement à des expériences de vie marquantes : ses souvenirs d’enfance, le glamour du cinéma, ses nombreux voyages et évidemment ses muses. *Tous les jours dès 10h au Musée McCord - 690 Rue Sherbrooke Ouest

Je sors

VARIÉTÉ

Bal de la frayeur

Pour la toute première fois, La Ronde ouvrira ses portes pour une soirée halloweenesque qui prolongera ses visiteurs dans la plus grande terreur, au Bal de la Frayeur! Réservé aux 16 ans et plus, cette nuit promet des sensations fortes en compagnie de créatures des ténèbres et de célèbres personnages de films d’horreur comme Pennywise, Freddy Krueger ou encore Michael Myers. De plus, jusqu’à 3 heures du matin, les visiteurs pourront danser aux rythmes des DJs et faire des manèges dans le noir. Pour ce bal nocturne, un déguisement est fortement suggéré! *Ce soir à 19h à la Ronde- 22, Chemin Macdonald, Île Sainte-Hélène

HUMOUR

Aller de l’avant - Mario Jean

L’humoriste Mario Jean est de retour sur la scène avec son sixième spectacle Aller de l’avant. Cinq années se sont écoulées depuis son dernier one-man show Moi, Mario et cette fois-ci, l’homme comique abordera des thèmes rassembleurs, tels que l’intelligence et la bêtise humaine, les joies et les peines de vieillir, la surconsommation, la télévision et la publicité, ses enfants qui sont encore à la maison et même un numéro sur le consentement sexuel. Ça promet! *Ce soir à 20h à l’Étoile Banque nationale Dix30 – 6000 Boulevard Rome, Brossard

ÉVÉNEMENT

Bal des Gouverneurs

Le Bal des Gouverneurs de l’espoir est l’événement annuel de levée de fonds au profit de de la Fondation des Gouverneurs pour la recherche des cancers pédiatriques. Plus de 800 personnes sont attendues pour fouler le tapis bleu, lors de cette soirée riche en émotions et en divertissements. Plusieurs personnalités publiques sont présentes, dont Marie-Christine Proulx, Marie-Soleil Dion, Bruno Landry, Sébastien Benoît et d’autres. Au programme, repas gastronomique, animation assurée par Patrice Bélanger, encan, bar ouvert, danse et numéros de spectacles. *Ce samedi soir à la Salle Mont Blanc – 1950 rue Notre-Dame-de-Fatima, Laval

LANCEMENT

Phosphorescent de Debate Club

Le groupe montréalais punk Debate Club brûlera les planches pour présenter leur nouvel et premier opus Phosphorescent, dans lequel on retrouve les pièces décapantes Feeling Good et Third Floor. Dans un style de rock -punk de garage, les fans retrouveront des rythmes solides, des mélodies saccadées et des guitares incisives. Pour la formation, Phosphorescent est un album marqué par ces passages obligés de la vie qui mènent à une certaine prise de conscience. *Ce soir à 21h au Quai des Brumes - 4481 Rue Saint-Denis, Montréal

MODE

Lancement V Kosmétik x Le Château

L’animatrice Varda Etienne, qui a lancé sa propre ligne de cosmétiques, possède une longue histoire d’amour avec les magasins Le Château. Depuis ses débuts à Musique Plus, l’intervieweuse s’est toujours passionnée pour cette marque, fondée à Montréal. Ce samedi, elle annonce donc un nouveau partenariat entre Le Château et V Kosmetik. Dans le cadre de ce lancement mode-beauté, les passants pourront rencontrer Varda, profiter d’une retouche maquillage gratuite, afin de découvrir les produits et profiter des conseils d’un styliste en boutique. *Demain dès 12h au magasin Le Château des Galeries d’Anjou - 7999 boulevard des Galeries-d’Anjou

Je reste

LIVRE

Marie Camille – Tome 1

Reconnue pour ses succès d’épopées historiques, la romancière France Lorrain, nous revient avec le premier tome de Marie Camille, qui nous transporte dans les années 50. L’histoire se poursuit avec la fille d’Édouard Gélinas (de la série La promesse des Gélinas) qui décide de quitter son village de Sainte-Cécile pour s’installer à Montréal, afin d’y suivre un cours de garde-malade. Très vite, Marie Camille, se rend compte que ce métier n’est pas fait pour elle. Puis, à son arrivée dans la grande métropole, elle se lie d’amitié avec Gabriel Joseph, un juif séfarade, issu d’une famille très religieuse. De fil en aiguille, Marie Camille devra faire des choix déterminants qui pourront impacter le reste de sa vie. *Sorti le 9 octobre

LIVRE

Mes rituels de purification

En ce week-end de l’Halloween, pourquoi ne pas en apprendre sur la magie et le pouvoir des plantes. L’experte en la matière Kiera Fogg nous partage ses astuces pour guérir, purifier, bénir et inspirer grâce au pouvoir énergétique des plantes. Depuis le temps des temps, les tribus utilisent la purification de l’énergie grâce aux bâtons d’herbes et de plantes aromatiques. L’auteure propose donc, une trentaine de recettes et de rituels qui vous permettront de bénéficier du grand pouvoir énergétique des plantes. *Sorti le 23 octobre

DVD

Luce

Dans ce thriller psychologique qui met en vedette les actrices, Naomie Watts et Octavia Spencer, on retrouve le jeune homme noir prénommé Luce, adopté par des parents caucasiens. Athlète et orateur chevronné, il est le symbole du rêve américain. Toutefois, lorsqu’il fait la rencontre de sa professeure, qui fait une découverte macabre dans son casier, son entourage remet en soute son authenticité. Celle dernière semble également avoir une dent contre lui. *Sorti le 29 octobre