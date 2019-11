Le bonheur et la fierté d’être enseignant

Un enseignant le demeure toute sa vie. C’est une forme de tatouage indélébile et ineffaçable. Je voudrais par la présente, rendre hommage à tous mes collègues croisés dans l’enseignement. Comme eux, j’ai adhéré à un idéal, une cause, une « mission » encore plus noble que ma propre existence. Soit celle d’instruire et d’éduquer la jeunesse québécoise, laquelle constitue l’avenir de la nation. Ivre de rêve, elle est en marche.

Souvent dans les moments de belle nostalgie, des pensées m’envahissent et me chuchotent « Jean, tu as accompli et exercé le plus beau métier du monde. » Je leur réponds alors « Vous avez bien raison !! » Je bavarde souvent avec des ami(e)s, des collègues et ma famille, de ce merveilleux temps, pas si lointain d’ailleurs, qui me revient comme une bouffée d’air.

Des émotions nourries par ces souvenirs remontent à la surface pour m’ébranler à chaque fois. Mais à l’enseigne de la bonne humeur et de la satisfaction.

Il m’est resté collé en dedans de moi, un goût, une saveur, un plaisir qui me font sourire, autant qu’ils me font que du bien. Ce furent de belles années que j’ai vécues dans l’enseignement ! Ce fut le moment de ma vie où j’ai pu déployer toutes mes capacités pour transmettre ce que j’avais de meilleur en moi, pour donner à des cohortes de jeunes, du primaire et du secondaire, des connaissances que j’avais moi-même reçues de mes maîtres.

N’est-ce pas là l’exemple parfait et ultime de ce qu’on appelle communément l’art du PARTAGE, ou si vous préférez, l’art de TRANSMETTRE la connaissance ? J’espère que les souhaits pour une bonne rentrée scolaire de la part d’un enseignant d’histoire âgé de 76 ans à la retraite vous rejoindront.

Jean Rajotte de Saurel