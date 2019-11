Les 49ers sont toujours impeccables

Les 49ers de San Francisco ont eu chaud, mais ils ont été en mesure de préserver leur fiche parfaite cette saison, en l’emportant 28 à 25 face aux Cardinals en Arizona, jeudi soir.

San Francisco (8-0) a ouvert la machine rapidement dans cette rencontre, inscrivant trois touchés en première demie. Le quart-arrière Jimmy Garoppolo a été l’artisan principal de cette victoire avec quatre passes de touchés et des gains de 317 verges par la passe.

Les Cardinals (3-5-1) ont tenté une remontée en deuxième moitié de rencontre. Ils ont complètement dominé le quatrième quart, si bien qu’un touché et une conversion de deux points plus tard et l'équipe locale revenait dans la lunette arrière de San Francisco. Ces derniers ont cependant été en mesure de limiter les chances en attaque de leurs adversaires en fin de match.

George Kittle, des 49ers, a quitté momentanément la rencontre dès les premières minutes de jeu, visiblement en douleur suite à un contact au niveau des jambes. Remis de sa frousse, il est même venu inscrire un touché en toute fin de premier quart.

Le porteur de ballon Kenyan Drake a fait bonne impression à son premier match dans l’uniforme des «Cards». Le joueur de 25 ans acquis des Dolphins de Miami s’est tout d’abord présenté avec une course de 36 verges avant de conclure quelques jeux plus tard avec le majeur. Drake a complété la rencontre avec un total de 110 verges en 15 courses.