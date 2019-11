Les fondations de la famille Saputo font un don de 10 millions $ à l’Université Concordia

MONTRÉAL – La famille Saputo a annoncé vendredi un don de 10 millions $ octroyé à l’Université Concordia pour la création du Centre de transformation sociale SHIFT, qui permettra de soutenir des projets de transformation sociale.

Ce don provenant de la Fondation Amelia et Lino Saputo Jr. et de la Fondation Mirella et Lino Saputo permettra d’allier le savoir universitaire et l’expertise communautaire à l’entrepreneuriat étudiant.

L’objectif est de concevoir «des solutions transformatrices durables afin d’aborder de grands enjeux sociaux comme la dégradation environnementale, la polarisation politique, les inégalités de richesse et l’évolution rapide du marché du travail», a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

Le Centre de transformation sociale SHIFT «soutiendra les entrepreneurs sociaux de demain dans leur quête pour dénouer des enjeux cruciaux – de la première étape à la dernière – en partenariat avec les groupes communautaires», a expliqué Lino A. Saputo Jr., président du conseil et chef de la direction de Saputo.

Ce dernier a ajouté que «le fait d’allier le savoir universitaire et l’entrepreneuriat à l’innovation sociale populaire à Concordia contribuera grandement à améliorer la société».

De son côté, le recteur par intérim de Concordia, Graham Carr, a expliqué que centre «permettra à Concordia de miser sur sa réputation déjà bien établie à titre d’établissement universitaire digne de confiance, axée sur la communauté et progressiste sur le plan social».