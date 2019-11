Les pots-de-vin étaient un modèle d’affaires pour SNC-Lavalin en Libye

Il aurait même transféré ces fonds dans des fiducies, à des membres de sa famille et dans un condo en Floride « dans un effort pour les dissimuler ».

« Ce cas en est un de fraude et de corruption internationale. Un cas où un plan a été élaboré et mis en place dans le but [...] d’obtenir de lucratifs contrats de construction en Libye », a souligné la procureure Manoukian.