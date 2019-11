Oui, il y a urgence climatique!

Alors qu’on nous bombarde quotidiennement de nouvelles annonçant l’Apocalypse climatique, on étouffe celles qui fragilisent le dogme écocatastrophiste. Ainsi, plus de 500 scientifiques originaires d’une quinzaine de pays ont envoyé à l’ONU une déclaration titrée « Il n’y a pas d’urgence climatique ». En entendons-nous parler ?

Pourtant, ils affirment que s’il y a réchauffement, il est beaucoup plus lent que prévu, que la politique climatique repose sur des modèles inadéquats, que le CO2 est essentiel à la vie, et non un polluant, et que le réchauffement n’a pas occasionné davantage de catastrophes naturelles.