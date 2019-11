Pour avoir un avant-goût de l’hiver

Que vous soyez motoneigistes ou quadistes, si vous désirez savoir ce que vous réservent l’industrie et le monde des véhicules hors route cet hiver, vous n’avez pas le choix. Une visite au Grand Salon de la motoneige et du quad, qui se déroule cette fin de semaine au Centre de foires d’ExpoCité, s’impose.

À compter de midi aujourd’hui, vous allez pouvoir visiter le plus important regroupement d’acteurs du milieu.

« Honnêtement, je crois que nous avons réuni sous un même toit tous les intervenants qui peuvent intéresser les motoneigistes et les quadistes afin de leur faire découvrir tout ce qui se passe dans leur monde cette saison, lance d’emblée le promoteur de l’évènement, M. Pierre Harvey, de SM Médias. L’amateur qui nous visite peut se procurer un véhicule de son choix, neuf ou usagé, s’habiller des pieds à la tête, organiser ses excursions, se procurer des équipements et accessoires qu’ils jugent nécessaires pour la pratique de son activité, tout y est. C’est véritablement une occasion unique de faire le tour de tout ce qui est offert sur le marché. »

Sur place, vous allez retrouver pas moins de 12 manufacturiers, motoneige et quad confondus, qui sauront vous présenter tous leurs modèles, que vous soyez à la recherche d’un véhicule de travail, de randonnée ou de performances. L’éventail qui s’offre aux consommateurs est très impressionnant. Avec les années, ces entreprises ont su développer des véhicules qui s’adaptent véritablement aux besoins des amateurs. Ils ont même su créer des modèles qui sont polyvalents, que ce soit les hybrides dans le monde de la motoneige ou les quads et côte à côte qui passent de l’été à l’hiver, pour devenir de véritables véhicules quatre saisons.

FAIRE DES ACHATS

À sa quatrième édition, le promoteur ne voulait surtout pas être en reste avec le modèle qu’il a mis de l’avant soit celui d’offrir la possibilité aux visiteurs de faire des achats au salon.

« La popularité de notre offre ne se dément pas au fil des ans, souligne M. Harvey. Si l’industrie a applaudi notre initiative de créer le concept d’offrir aux consommateurs la possibilité d’acheter un véhicule d’occasion au salon, pour le visiteur, cette façon de faire lui permet d’avoir accès à une immense salle de montre où il peut faire un choix éclairé, selon ses besoins. L’amateur peut aussi profiter de rabais très intéressants, sur des véhicules qui sont encore à la hauteur. »

En plus des véhicules, les visiteurs pourront profiter de nombreuses liquidations de vêtements, pièces et accessoires.

« Cela permet aux jeunes et aux moins jeunes de s’initier à leur sport favori à moindre coût pour ensuite profiter de rabais sur les vêtements et les casques offerts aux kiosques des exposants », affirme le promoteur.

UN CARREFOUR TOURISME

Pour l’édition de cette année, les visiteurs auront droit à une grande première alors que vous retrouvez dans une même section les différents intervenants de monde du tourisme qui ont des offres pour les amateurs.

« Cette section de plus de 6000 pieds carrés, nous l’avons aménagée pour que le visiteur y retrouve l’offre touristique des exposants, dans un même environnement. Il y a de tout, que ce soit l’hôtellerie, la restauration, l’évènementiel, les clubs, les relais, tout ce qui peut aider les amateurs à organiser leur randonnée et à trouver les services dont ils pourraient avoir besoin. Des billets de participation leur seront remis gratuitement à l’entrée pour gagner un prix parmi les nombreux forfaits qui seront offerts par les exposants de notre Carrefour Tourisme. »

Chose certaine, cette idée de regrouper tous ces intervenants dans un même secteur du Salon arrive à point. Au lieu d’avoir un évènement où les visiteurs cherchent les gens du tourisme pêle-mêle, ils peuvent trouver ce qu’ils recherchent beaucoup plus rapidement.

Le Salon ouvre officiellement ses portes ce midi et ferme à 21 h. Demain, il accueillera les visiteurs entre 9 h 30 et 19 h et dimanche entre 9 h 30 et 17 h. Le coût d’entrée est de 15 $, valide pour les trois jours du salon. Il vous suffit de vous procurer le bracelet gratuit à la sortie. Pour les visiteurs de 60 ans et plus, le tarif sera de 12 $ aujourd’hui de midi à 17 h, alors que pour les dames, il sera réduit à 12 $ ce soir de 17 h à 21 h.

Lorsque ce Salon a vu le jour, plusieurs sceptiques ne croyaient pas qu’il aurait un bel avenir. Force est d’admettre qu’ils avaient tort. Aujourd’hui, ce salon est devenu un incontournable, autant pour les exposants que pour les amateurs qui le visitent.

DANS LES ALLÉES

– L’équipe de Denis Lavoie de Motoneiges.Ca et Infoquad vous attend à son kiosque pour discuter du milieu et des prochaines aventures de la saison, ainsi que des nouveautés.

– L’américain Caleb Kesterke, un motoneigiste hors piste reconnu mondialement, sera présent samedi à 14 h au kiosque Trenchers pour rencontrer les amateurs et signer des autographes.

– Au kiosque d’Adrénaline Sports, vous pourrez découvrir les dernières innovations des motoneiges Ski-Doo de même que la série Can-Am.

– Les gens d’Air Médic sont sur place pour vous présenter leurs services habituels et leur tout nouveau forfait de protection courte durée de dix jours.

– Si vous désirez connaître un bon moyen pour vous assurer que les fils de connexion de vos visières chauffantes et accessoires ne s’arrachent plus, faites un arrêt au kiosque d’André Ouellet qui vous présentera son système de connexion magnétique.

– CFMOTO Canada présente à son kiosque le tout nouveau CFORCE 1000 EPS LX 2020, un quad pour deux passagers.

– CKX arrive cette saison avec de nombreuses nouveautés, dont son Casque Mission, un casque de sentier léger, isolé et sans buée.

– Au kiosque de Latulippe, vous pourrez découvrir le tout nouveau manteau Spark de Choko, le chef de file en matière de vêtements de quad et de motoneige.

– Chez Technicom, prenez le temps de découvrir le tout nouveau Spot X qui, jumelé à votre téléphone intelligent, vous permet d’envoyer et de recevoir des messages par satellite.

– Parmi les destinations, prenez le temps de consulter les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui vont vous présenter le nouveau circuit La passerelle du 49e.

– Les responsables du Grand Prix de Valcourt vont dévoiler aux visiteurs la nouvelle image de leur rendez-vous annuel qui se déroulera les 7, 8 et 9 février.