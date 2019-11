Sonora: aventures trépidantes dans le nord du Mexique

Dès que la porte de l’avion se referme en prévision du départ vers ma correspondance, à Dallas, je ne sais vraiment pas à quoi m’en tenir. La destination finale de ce vol est la ville de Chihuahua, capitale de l’état mexicain du même nom. Cette grande cité de plus d’un million d’habitants porte une réputation mitigée, au même titre que certaines des régions que je m’apprête à visiter.

Néanmoins, mon séjour est bien préparé et je fais fi de mes appréhensions. Le nord du pays, c’est le Mexique de l’imaginaire, avec ces « Vaqueros » ou cowboys en jeans, ces ranchs à chevaux, ces petits villages blottis dans les montagnes et les plaines désertiques. Je suis loin des parcours traditionnels à « gringo », tel que mentionné par un local.

Photo collaboration spéciale, Mathieu Dupuis

À quelques heures de Chihuahua, je découvre le parc national de Basaseachi. J’y fais une randonnée, où mes attentes étaient au départ loin de la beauté réelle de l’endroit. Le Canyon de Basaseachi et sa chute sont à couper le souffle au sens propre et figuré. Ce paysage de classe mondiale rivalise avec le Grand Canyon et Yosemite Valley. Touristes en moins... Imaginez-vous qu’en quelques heures de randonnée, je n’ai croisé que deux autres randonneurs mexicains. Ainsi, j’ai eu le bonheur d’avoir les belvédères à moi seul pendant toute ma visite !

Photo collaboration spéciale, Mathieu Dupuis

Photo collaboration spéciale, Mathieu Dupuis

Près du village très rustique de Cahuisori, une piste d’atterrissage en terre battue est située au creux d’un canyon. C’est de là que je quitterai les routes très sinueuses et continuerai à bord d’un Cessna. Je survolerai la Sierra Madre, ce qui m’offrira des points de vue uniques, avec ses sommets pouvant dépasser 3000 m. Assis sur mon sac à dos en bordure de la piste de brousse, je tends l’oreille en quête du bourdonnement typique d’un moteur de Cessna. Je le vois soudainement apparaître entre deux pics montagneux. Octavio, pilote chevronné au look d’un cowboy, m’accueille à l’aéronef avec le sourire. La conversation et les consignes de sécurité sont brèves en raison de la barrière du langage. Et nous voilà déjà volant à vive allure, les arbres défilant juste au bout des ailes. Dès les premières minutes de vol, je suis stupéfait par la beauté brute de cette chaîne de montagnes. Des pics morcelés recouverts d’une végétation dense et verdoyante. On dirait un tapis très moelleux entre les brumes !

Communautés inusitées

Photo collaboration spéciale, Mathieu Dupuis

Octavio a prévu quelques arrêts. Notamment celui qui me permettra de visiter les environs de Tacupeto, Arivechi et Sahuaripa au cœur de l’état de Sonora. Ces petites communautés me plongent dans un univers complètement différent. Je suis émerveillé par la magie des détails. À Arivechi, je déambule dans une grande place complètement déserte et contemple la beauté de l’architecture au son de la musique des mariachis. Un moment quasi irréel. À Sahuaripa, la signalisation est peinte à la main ! De retour en vol, Octavio négocie avec doigté une « route » entre les cols de montagnes spectaculaires dans d’épais nuages. À un point tel que je doute que nous arrivions à Hermosillo. Enfin arrivé sain et sauf, je pourrai découvrir cette ville considérée parmi les meilleures pour vivre au Mexique et savoir si elle est bel et bien la capitale de la chaleur dans le monde !

Photo collaboration spéciale, Mathieu Dupuis

Photo collaboration spéciale, Mathieu Dupuis