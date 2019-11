Un nouveau gérant à New York

Les Mets de New York ont engagé l'ancien joueur de baseball Carlos Beltran pour occuper le poste de gérant, vendredi.

Beltran occupera ce poste pour la première fois après une carrière de 20 ans comme joueur, principalement passée avec les Mets et les Royals de Kansas City. Il avait remporté la série mondiale en 2017 avec les Astros de Houston et a pris sa retraite à l'issue de la saison. Après sa carrière de joueur, le Portoricain de 42 ans a agi à titre de consultant dans l’organisation des Yankees de New York.

Il succède à Mickey Callaway qui avait occupé ces fonctions durant les deux dernières années avant de se faire limoger en octobre.

Beltran devient le premier gérant d’origine latino-américaine de l'histoire des Mets. Il devient aussi le quatrième Portoricain à occuper un tel poste dans la MLB en compagnie de Charlie Montoyo des Blue Jays de Toronto, Alex Cora des Red Sox de Boston et Dave Martinez des Nationals de Washington.