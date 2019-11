Un record de pluie pour le mois d’octobre dans la métropole

Près de 260 mm de pluie sont tombés sur Montréal pendant le mois d’octobre, un record qui en fait le mois le plus pluvieux jamais vu dans la métropole.

« Depuis que la station existe à l’aéroport en 1941, jamais on n’avait connu un mois aussi pluvieux », remarque Alexandre Parent d’Environnement Canada.

Quatre tempêtes importantes ont marqué la deuxième moitié du mois, permettant d’atteindre ce record.

Jusqu’à 105 km/h

Environnement Canada a enregistré des rafales pouvant atteindre 105 km/h ce matin à Montréal. De fortes rafales secouent aussi les villes de Sherbrooke et Québec.

Ces rafales « se rapprochent » de la vitesse des ouragans, qui frôlent habituellement les 120 km/h.

Alexandre Parent souligne par ailleurs que des rafales autour de 100 km/h surviennent environ une fois par année au Québec.

Cette tempête automnale a autant « d’énergie » à cause de la rencontre de masses d’air chaud et humide provenant du golfe du Mexique et l’air de plus en plus froid du Grand Nord, explique-t-il.