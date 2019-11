Yamachiche: deux ans sans nouvelle de Mélissa Blais

YAMACHICHE | Les proches de Mélissa Blais souligneront samedi le deuxième anniversaire de la disparition de cette mère de famille de Yamachiche, en Mauricie, qui s’est évaporée dans la nature dans la nuit du 1er au 2 novembre 2017.

La famille organise une marche commémorative samedi matin pour rappeler les faits entourant cette mystérieuse disparition, une façon pour eux de garder le dossier actif.

«On espère que les gens vont être touchés et que ça fera remonter les souvenirs de cette nuit-là pour avoir un ou des détails qui pourraient faire avancer l'enquête», a dit la soeur de Mélissa Blais, Manon St-Pierre, vendredi, à la caméra de TVA Nouvelles.

Un poste de commandement de la Sûreté du Québec sera déployé devant l'hôtel de ville de Louiseville, municipalité où Mélissa Blais a été vue pour la dernière fois, afin de récolter le plus de témoignages possible lors de la marche.

Pour l'instant, les enquêteurs n’ont aucune trace de la jeune femme et sa voiture demeure introuvable.

«Le plus difficile, c'est de ne pas savoir. On regarde partout où on a déjà regardé pour être certains de ne pas la manquer. Ça, ça n'arrêtera jamais», a ajouté sa sœur.

La famille donne rendez-vous aux citoyens devant la Brassette L’ami de Louiseville à compter de 9 h samedi matin pour marcher un peu plus de 4 kilomètres. Le départ se fera vers 10 h et la marche se terminera à l'église, où des photos et des vidéos de Mélissa Blais seront présentées pour ceux et celles qui voudront se recueillir.