BOURDON, Claude



À Magog, Claude Bourdon s'est éteint paisiblement le 28 octobre 2019. Il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Micheline), Michel (Marie-France), France (Simon) et Nathalie (André), ses petits-enfants "complices à plusieurs égards" Annie-Pier, Alexandre, Philippe, Antoine, Jean-Philippe, Jean-François et Nicholas ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire:le vendredi 8 novembre de 16h à 18h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée en présence des cendres à 18h.Un chaleureux merci à tous les aidants du CHSLD de Magog pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leurs bons conseils qui ont adoucie ses souffrances.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.