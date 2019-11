ALARIE, Jeanne D'Arc



À St-Jérôme, le 25 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Jeanne D'Arc Alarie.Elle laisse dans le deuil ses fils Yvan (Sylvie) et Marcel, ses petites-filles Danalie et Fanny, ses frères Phillippe (Lilianne) et Michel (Gisèle), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 novembre 2019 de 10h à 14h suivi d'une réunion de prières en la chapelle du complexe