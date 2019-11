DESFORGES, Bernard



Son fils Alain-Claude (Jocelyne Forget), sa fille Élyse (Charles de Kovachich), ses petits-enfants Philippe (Élizabeth Doucette), Éric et Anatasia (Tyler Rappel) ont le regret de vous faire part du décès de leur père et grand-père le 20 octobre à l'âge de 89 ans.Son sourire, sa générosité et l'attention qu'il nous portait nous manqueront énormément.Il sera exposé au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle jeudi 7 novembre 2019 à compter de 14h jusqu'à 17h et de 19h à 21h. Il sera également exposé à compter de 10h le vendredi 8 novembre, après quoi, à compter de 11h, une brève cérémonie sera tenue.Ni fleurs ni couronnes, les dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC sont privilégiés.