POLITO, Denise née Potvin



De Repentigny, le 28 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Denise Potvin, épouse de M. Santo Polito.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Josée et Nathalie (Martin Paradis); ses trois petits-enfants Jonathan (Isabelle Lapointe), Sabrina et Mathieu ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 8 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 9 novembre 2019 dès 9h au complexe:Le service religieux sera célébré en l'église de La Purification sise au 445 rue Notre-Dame à Repentigny à 11h suivi de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sud de Lanaudière, formulaire disponible au salon.