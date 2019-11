APPLEBY (née Babin)

Lucie "Lucina"



À Montréal, le samedi 26 octobre 2019 est décédée, à l'âge de 94 ans, Lucina Babin, épouse de feu Lionel Appleby.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Roger), Carole (Ghyslain), Denis (France), Sylvie (Michel), Louis (Nicole) et Jean-François (Françoise), ses neuf petits-enfants, ses onze arrière-petits-enfants, son frère Jean-Marie, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 9 novembre 2019 à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe, et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.Un don en sa mémoire peut être fait à la Fondation québécoise du cancer.