HUET, Ghislaine

(née Larocque)



À Beauharnois, le 19 octobre 2019 à l'âge de 87 ans et 10 mois est décédée Mme Ghislaine Larocque, épouse de feu Yvon Huet.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane et Yves (Mélanie), ses petits-enfants: Marc-Antoine (Roxanne), Félix et Joey, ses arrière-petits-enfants: Lexie, Maddox et Cody, son frère Jacques (Suzanne), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 novembre 2019 de 13h à 16h au:STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 16h en la chapelle du salon. L'inhumation se fera ultérieurement.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Suroît.