LEVAC-LAMOUREUX, Gertrude



À Lachute, le 24 octobre 2019 à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Gertrude Levac-Lamoureux, épouse de feu Hervé Lamoureux.Elle laisse dans le deuil sa fille Carole (Hon. Jean Gravel), ses fils Serge (Linda Girard) et Richard Lamoureux, de même que six petits-enfants Elise, Ariane et Maude Gravel; Pénélope, Judith et Evelyne Lamoureux, ainsi que neuf arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 novembre à partir de 10h, en l'église de St-Eustache, 123 rue St-Louis, suivi des funérailles à 10h30.