GAGNON, Maurice



Le 31 octobre 2019 est décédé Maurice Gagnon, époux de feu Nicole Tremblay Gagnon.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre Gagnon (Martine Corbeil) et Chantal Gagnon (Jean Gagnon), ses deux petits-enfants Sarah-Maude et Vincent, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.Maurice Gagnon a fondé l'entreprise Stores M.G.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511ainsi que le samedi 9 novembre 2019 à compter de 10h. Les funérailles suivront à 12h en la chapelle de la résidence.