DUPRÉ, Huguette

(née Meloche)



À Vaudreuil-Dorion, le 21 octobre 2019 à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Huguette Meloche, épouse de M. Yvan Dupré. Fille de feu Hervé Meloche et de feu Héléna Sauvé. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Stéphane), Daniel (Sylvie), Annie (Benoit) et Pierre-Luc (Sabrina), ses petits-enfants Jonathan, Daphnée, Mathieu, Maude, Benjamin, Alicia, Annabelle, Zachary, Marc-Olivier et Alexis, ses frères et soeurs Jeannine, Gaétan, Louise, Richard et Ronald, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 9 novembre 2019 à 11h, en l'église Très-Sainte-Trinité (145 avenue St-Charles, Vaudreuil- Dorion). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.