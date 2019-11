POITRAS, Joan (née Parent)



À Châteauguay, le 30 octobre 2019 est décédée à l'âge de 88 ans, Mme Joan Parent, épouse de feu Roland Poitras.Prédécédée par son frère William, elle laisse dans le deuil ses trois enfants Johanne (Denis Brien), Normand (Johanne Constantin) et Pierre (Sylvie Plante), ses neuf petits-enfants Marianne, Mathieu, Philippe, Sébastien, David, Julien, Alexandre, Stéphanie et Catherine, son arrière-petit-fils Skyler, ainsi que sa soeur Mary et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1750 Notre-Dame, Lachine, H8S 2E7le lundi 4 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mardi 5 novembre 2019 de 10h à 12h, suivi de la liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.