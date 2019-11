GIROUX, M. Léo



À Laval, le 25 octobre 2019, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Léo Giroux, époux de Mme Estelle Brunet Giroux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Sylvain), Michel (Richard) et Ginette (Denis), ses petits-enfants Patrick, Stéphane (Marianne), Dany (Justine) et Karine (Dave), son arrière-petite-fille Adélie, son beau-frère Marcel (Lisette), ses neveux et nièces, ainsi que famille et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 novembre de 15h à 17h au salon de la:La liturgie de la Parole y sera célébrée en ce même jour à 17h.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence L'Angelus pour leurs bons soins et leur soutien.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.