SAVARD, Bérangère



À Montréal, le 29 octobre 2019 s'est éteinte paisiblement Bérangère Savard à l'âge de 85 ans. Elle rejoint son mari Roger Carbonneau et son fils François.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Hélène (Jean-François), Fabienne (Stephen) et Louis (Agnès), ses petits-enfants Simon, Florence, Mariane, Laurent, Constance, Paul-Hubert et Corinne, ainsi que sa soeur Lise. Elle manquera aussi à ses neveux et nièces, ainsi qu'à plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréalle dimanche 10 novembre 2019 de 10h à 14h. Des témoignages à la mémoire de la défunte auront lieu à 14h au salon du même complexe.Au lieu de fleurs, un don en mémoire de Bérangère, au Fonds de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour la recherche en neurologie serait apprécié. Merci de choisir la case "varia" dans les choix de don et d'indiquer "Neurologie- Dr Alain Robillard". Accéder ici:https://www.jedonneenligne.org/fondationhmr/DIM/