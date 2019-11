MARTIN (née Beaulieu), Lise



À Brossard, le 28 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée, Mme Lise Beaulieu, épouse de feu M. Bernard Martin. Prédécédée par son fils Michel.Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Denis Chartrand) et Joane (Sylvain Cardin), ses petits-enfants: Éric (Sandy), Marc-André (Jessica), Patrick (Chantal), David (Chloé), Marie-Joane (Silas) et Marco (Beth-Ann) ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi sa soeur Gisèle (Roland), parents et ami(e)s et elle rejoint ses soeurs Jeannine (Lionel), Denise (Jean-Louis) et Suzanne (Roland).La famille recevra les condoléances le samedi 9 novembre 2019 de 12h à 13h30 à6500, BOUL. COUSINEAUSAINT-HUBERT, QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées à 14h, ce même jour, en la Paroisse de St-Hubert, 5310, Chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC, J3Y 8Z4.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut et clinique MoCa (Alzheimer) seraient appréciés.