CASTONGUAY, Lise



De Repentigny, le 20 octobre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Lise Castonguay.Elle laisse dans le deuil son fils Sébastien, sa mère Adrienne Carrière, ses frères: Jacques (Diane), Robert (Jocelyne), Claude et Gilles (Diane), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 3 novembre de 13h à 16h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 16h en la chapelle.